В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

В Севастополе, во Дворце культуры рыбаков состоялась Конференция Севастопольского РО ВООВ «Боевое Братство». В ее работе приняли участие Председатель Исполкома ВООВ «Боевое Братство», ветеран боевых действий Вагиф Мирзалиев, спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава РОО «Севастопольский союз ветеранов десантников (участников боевых действий)» Анатолий Третьяков, делегаты местных отделений «Боевого Братства».

Прозвучали отчеты о работе ветеранской организации за период с 2019 по 2020 гг. и ревизионной комиссии. Кроме того прошли выборы членов Совета, делегатов на Съезд ВООВ «Боевое Братство». Собравшиеся обсудили текущую работу организации, направленную на реализацию социальных гарантий для ветеранов боевых действий в городе федерального значения Севастополе, вопросы реабилитации членов организации.

Торжественным аккордом мероприятия стало награждение членов Севастопольского РО ВООВ «Боевое Братство».

За активное участие в работе по социальной поддержке ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти награждены:

— Медалью ВООВ «Боевое Братство» «За Верность»: председатель исполкома Александр Перминов, руководитель местного Нахимовского отделения Андрей Павлов, руководитель местного Ленинского отделения Игорь Плакида, ветеран Афганской войны Эдуард Прядко.

— Благодарностью от Первого заместителя Председателя ВООВ «Боевое Братство» депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрия Саблина: Алексей Жучков, Игорь Гедзик, Владимир Жук, Оксана Богородская, Андрей Павлов, Татьяна Зенина.

Отметим награду депутата Совета Балаклавского МО, лидера ОД «Доброволец», активного члена Севастопольского регионального отделения «Боевого Братства» Дмитрия Голикова.

Руководителем Севастопольского РО ВООВ «Боевое Братство» Василием Зубенко вручены благодарности активным членам Организации: Александру Краснолуцкому, Александру Басову, Андрею Крученку, Виталию Аржевикину, Игорю Мишину, Александру Карпушину, Николаю Ширяеву, Василию Дейнека, Тамаре Романенко, Андрею Яковлеву, Александру Амелину.

Фото: СРО ВООВ «Боевое Братство».