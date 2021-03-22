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В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:03 22.03.2021

В Севастополе, во Дворце культуры рыбаков состоялась Конференция Севастопольского РО ВООВ «Боевое Братство». В ее работе приняли участие Председатель Исполкома ВООВ «Боевое Братство», ветеран боевых действий Вагиф Мирзалиев, спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава РОО «Севастопольский союз ветеранов десантников (участников боевых действий)» Анатолий Третьяков, делегаты местных отделений «Боевого Братства».

В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

Прозвучали отчеты о работе ветеранской организации за период с 2019 по 2020 гг. и ревизионной комиссии. Кроме того прошли выборы членов Совета, делегатов на Съезд ВООВ «Боевое Братство». Собравшиеся обсудили текущую работу организации, направленную на реализацию социальных гарантий для ветеранов боевых действий в городе федерального значения Севастополе, вопросы реабилитации членов организации.

В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

Торжественным аккордом мероприятия стало награждение членов Севастопольского РО ВООВ «Боевое Братство».

В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

За активное участие в работе по социальной поддержке ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти награждены:

— Медалью ВООВ «Боевое Братство» «За Верность»: председатель исполкома Александр Перминов, руководитель местного Нахимовского отделения Андрей Павлов, руководитель местного Ленинского отделения Игорь Плакида, ветеран Афганской войны Эдуард Прядко.

В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

— Благодарностью от Первого заместителя Председателя ВООВ «Боевое Братство» депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрия Саблина: Алексей Жучков, Игорь Гедзик, Владимир Жук, Оксана Богородская, Андрей Павлов, Татьяна Зенина.

В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

Отметим награду депутата Совета Балаклавского МО, лидера ОД «Доброволец», активного члена Севастопольского регионального отделения «Боевого Братства» Дмитрия Голикова.

В Севастополе чествовали и награждали активистов «Боевого Братства»

Руководителем Севастопольского РО ВООВ «Боевое Братство» Василием Зубенко вручены благодарности активным членам Организации: Александру Краснолуцкому, Александру Басову, Андрею Крученку, Виталию Аржевикину, Игорю Мишину, Александру Карпушину, Николаю Ширяеву, Василию Дейнека, Тамаре Романенко, Андрею Яковлеву, Александру Амелину.

В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

Фото: СРО ВООВ «Боевое Братство».

В Севастополе чествовали и награждали актив «Боевого Братства»

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