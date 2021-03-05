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В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:29 05.03.2021

В Севастополе «Боевое Братство» и «Единая Россия» провели мероприятие, посвященное чествованию семей погибших военнослужащих при исполнении воинского долга.

В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

Члены «Единой России», участники Регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутаты и общественники встретились с семьями севастопольцев, погибших в локальных войнах.

В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

В организации и проведении встречи приняли участие руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Василий Зубенко, председатель Регионального общественного совета партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста» в Севастополе Оксана Богородская, депутат Законодательного Собрания Вячеслав Камзолов, глава Нахимовского МО Михаил Лазарев, член организации «Боевое Братство» Дмитрий Гороховцев, депутат Ленинского МО Александр Новокшонов, руководитель Общественного Движения «Доброволец», член Политсовета СРО «Единая Россия» Дмитрий Голиков, председатель общественно-экспертного совета жителей Северной Стороны Ирина Сорокина.

В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

Лейтмотивом встречи стало сохранение памяти о земляках-героях. Ну а главными героинями стали матери и жены севастопольцев, е вернувшихся с полей сражений, но исполнивших долг перед Родиной до конца. Об этих женщинах нужно также помнить всегда, считает лидер севастопольского «Добровольца».

Матери и жены погибших ребят в локальных конфликтах… Встреча, состоявшаяся в канун 8 марта, мне далась тяжело… Тяжело было смотреть в глаза женщин, полные слез, — поделился впечатлениями Дмитрий Голиков.

В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

Самое главное – помнить, чтить погибших, чествовать живых, уверена одна из организаторов встречи Оксана Богородская.

Воины-интернационалисты, выполняя свой долг в сопредельных республиках: Афганистан, Такжикистан, Чеченская Народная республика, Нагорный Карабах, пали смертью храбрых. Навсегда остались в водах Баренцева моря, исполняя свой воинский долг моряки-подводники АПЛ «Курск», АПЛ-278 «Комсомолец». Вспоминали погибших ребят под великолепное исполнение музыкантов из Вокально-инструментального ансамбля «Гром» Всероссийской общественной организации «Боевое братство» из Краснодара, Санкт-Петербурга, Симферополя, Севастополя, — рассказала Оксана Богородская.

В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

Подарки к праздничному столу, весенние цветы, душевная музыка и теплая атмосфера были встречены с благодарностью всех участников. А память, которая не должна прерваться, во имя будущих поколений, настроила всех присутствующих на дальнейшие традиционные встречи.

В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

Фото и материалы: пресс-службы СО «№Единая Россия», ВООВ «Боевое Братство», ОД «Доброволец».

В Севастополе чествовали семьи погибших в локальных конфликтах

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