В Севастополе — четверо заболевших коронавирусной инфекцией

По состоянию на утро 6 июля в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими.

Выписаны после выздоровления ещё четыре человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 249 человек. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 193 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 138 человек, в городской больнице № 9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 910 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Напомним, за сутки в Крыму заболевших коронавирусом нет — здесь.