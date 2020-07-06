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За сутки в Крыму сделали 852 пробы на коронавирус, 6 – дали положительный результат
Фото: News-r.ru

В Севастополе — четверо заболевших коронавирусной инфекцией

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:45 06.07.2020

По состоянию на утро 6 июля в Севастополе зарегистрировано четыре  новых случая заболевания COVID-19. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими.

Выписаны после выздоровления ещё четыре человека.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 249 человек. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 193 человек, 5 человек умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 138 человек, в городской больнице № 9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 910 человек.  В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Напомним, за сутки в Крыму заболевших коронавирусом нет — здесь.

В Севастополе - четверо заболевших коронавирусной инфекцией

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