В Севастополе – четыре новых случая заболевания COVID-19. Все – «привозные»

По состоянию на утро 12 июля в Севастополе зарегистрированы четыре новых случая COVID-19. Все заболевшие – люди, приехавшие в Севастополь из других регионов России. Проводится эпидрасследование. Ещё один человек выписан после выздоровления.

По информации городского правительства, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 271 человек. В настоящий момент в стационарах находится 48 человек. Выздоровели 210 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 138 человек, в городской больнице № 9 – 95. Под наблюдением по месту жительства – 768 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции и по возможности избегайте мест массового скопления людей. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.