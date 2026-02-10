Прямо сейчас:
В Севастополе дали старт акции «Дарите книги с любовью»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:00 10.02.2026

В Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара дан старт общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который ежегодно отмечается 14 февраля.

В этом году акция юбилейная — она проходит в десятый раз, с 9 по 15 февраля. Ее главная идея — вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

Централизованная библиотечная система для детей является куратором общероссийской акции в регионе с 2019 года. За семь лет более 2880 человек подарили детским библиотекам Севастополя более 9447 новых, интересных, красочных книг, — отметила директор Централизованной библиотечной системы для детей, заслуженный работник культуры города Елена Панченко.

Департамент культуры приглашает присоединиться к десятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и передать в дар новые издания для юных читателей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

