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В Севастополе дали старт акции «Наш флаг»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дали старт акции «Наш флаг»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:59 15.03.2024

В Севастополе запустилась акция «Наш флаг», посвящённая 10-летию Русской весны. Как и 10 лет назад, российский флаг имеет для нас особое, глубокое значение. Это символ нашей общей Победы, стойкости, мужества.

Тысячи людей в 2014 году открыто выражали свою гражданскую позицию и желание вернуться в родную гавань, гордо неся в своих руках триколор. Сегодня в разных частях города люди по традиции вывесили флаги нашей страны у себя на окнах.

Флаг России я бережно храню с 2014 года как символ нашей общей Победы и швартовки в порт постоянной приписки, в родную гавань. Наш балкон, украшенный триколором, показывали даже по телевизору, многие соседи присоединились. Это был год невероятного единения всех севастопольцев, и сейчас мы должны доказать всему миру, что мы, как и прежде, едины в своём желании быть с Россией и трудиться на благо своей страны, – отмечает Александр, житель дома № 2 на улице Вакуленчука.

Акция «Наш флаг» только стартовала, присоединиться к ней и вспомнить, какой была Русская весна 10 лет назад, можно, поделившись фотографиями украшенных окон на личных страницах в социальных сетях с хештегом #флагРоссии_вокнахСевастополя.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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