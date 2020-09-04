В Севастополе дарят подарки новорождённым

В Севастополе началась выдача подарков новорожденным. Презент семье Басовых, в которой 1 сентября родился сын Вячеслав, вручили врио губернатора города Михаил Развожаев и председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Инициатива во многих городах страны давно реализуется, но в Севастополе у нас такой традиции не было. Когда-то в советское время была медаль – рожденному в Севастополе, которую мы тоже будем возрождать. Грант такой выигран общественной организацией, в этом году медаль появится. Инициативой вручения подарков новорождённым я начал заниматься в конце прошлого года. Важно было собрать набор из качественных вещей которые действительно помогут родителям малышей в первые недели жизни дома, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

В состав подарочного набора входят подгузники, шампунь, детская пена для купания, мочалка, махровая купальная пеленка, крем от опрелостей, многоразовая клеенка, погремушка, слюнявчик, трикотажный комбинезон, боди с коротким и длинным рукавом, чепчик, ползунки, носки для новорождённых, а также лёгкая и тёплая пелёнка, влажные салфетки и ватные палочки.

Подарочные комплекты будут вручать в родильных домах Севастополя при выписке уже с этой недели. И! Если женщину по медицинским показаниям направили в родильный дом, расположенный в другом регионе страны, по возвращении в Севастополь она получит подарок для ребёнка в консультационно-диагностическом центре городской больницы № 5 на проспекте генерала Острякова, 211А.

Если в семье родились двое или более малышей, родители получат комплекты для каждого из них.

Перечень подарков составлялся при участии общественности. Опросы жителей города проводила организация «Севастопольские мамы».

Справочно: порядок предоставления подарочных комплектов был утвержден Правительством Севастополя 17 августа. Для получения комплектов необходимо предварительно заполнить заявление по установленной форме, которое родителям выдают медицинские работники. К заявлению нужно будет приложить несколько документов: — удостоверение личности; — свидетельство о браке (если с заявлением обращается отец ребёнка). Если ребенок родился на территории другого региона России, куда мать была направлена на роды по медицинским показаниям, потребуется свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя в Севастополе. В настоящее время в родильном доме № 2 на проспекте генерала Острякова, 211А идет капитальный ремонт. Работает родильный дом № 1 на улице Гагарина, 17В. В среднем в Севастополе рождается 10-12 детей в сутки.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя