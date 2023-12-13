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В Севастополе дебошир поднял руку на сотрудника полиции
Иллюстрация: stolicaonego.ru

В Севастополе дебошир поднял руку на сотрудника полиции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:02 13.12.2023

В Севастополе по приговору суда мужчина оштрафован за нанесение телесных повреждений сотруднику полиции. 32-летний гражданин признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий).

Установлено, что в июне 2023 года ночью на улице Щербака сотрудники полиции обнаружили спящего на тротуаре мужчину. Правоохранители разбудили его для установления личности и выяснения состояния здоровья, однако мужчина был недоволен их законными действиями и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес одному из сотрудников телесные повреждения, — сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

В суде дебошир в полном объеме признал свою вину, раскаялся. Приговором Ленинского районного суда Севастополя виновный оштрафован на 40 тыс. рублей.

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