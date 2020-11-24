В Севастополе действуют пункты сбора опасных отходов. Адреса

В Севастополе, отмечают в пресс-службе Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора), пункты сбора опасных отходов (батареек и аккумуляторов, ртутных термометров и ламп) работают по следующим адресам:

проспект Октябрьской революции, 89 — ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района 2»;

ул. Дмитрия Ульянова, 16 – ГУПС «Управляющая компания «Стрелецкая бухта»;

пл. Пирогова, 6-А – ООО «Управляющая компания «Центр»;

ул. Менжинского, 9 – ГУПС «Управляющая компания «Инкерман»;

ул. Героев Бреста, 45 – ГУПС «УК Гагаринского района 1».