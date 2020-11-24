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В Севастополе действуют пункты сбора опасных отходов. Адреса
иллюстрация: magica (pixabay.com)

В Севастополе действуют пункты сбора опасных отходов. Адреса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:25 24.11.2020

В Севастополе, отмечают в пресс-службе  Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора), пункты сбора опасных отходов (батареек и аккумуляторов, ртутных термометров и ламп) работают по следующим адресам:

  • проспект Октябрьской революции, 89 — ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района 2»;
  • ул. Дмитрия Ульянова, 16 – ГУПС «Управляющая компания «Стрелецкая бухта»;
  • пл. Пирогова, 6-А – ООО «Управляющая компания «Центр»;
  • ул. Менжинского, 9 – ГУПС «Управляющая компания «Инкерман»;
  • ул. Героев Бреста, 45 – ГУПС «УК Гагаринского района 1».

 

В Севастополе действуют пункты сбора опасных отходов. Адреса

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