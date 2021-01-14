В Севастополе действуют точки сбора новогодних елок для переработки

Всего в Севастополе будет 37 локаций по сбору новогодних елок. Деревья переработают для получения натурального удобрения.

Департаментом городского хозяйства сформированы мобильные бригады, которые в период с 17 по 25 января на транспортных средствах будут объезжать город и собирать елки. Всего определены 37 точек сбора елок в разных районах города. Деревья будут перемещать в пункт переработки, где их измельчат, и в дальнейшем будут использовать как удобрение для зеленых насаждений в парках и скверах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.