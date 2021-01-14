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В Севастополе действуют точки сбора новогодних елок для переработки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе действуют точки сбора новогодних елок для переработки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 14.01.2021

Всего в Севастополе будет 37 локаций по сбору новогодних елок. Деревья переработают для получения натурального удобрения.

Департаментом городского хозяйства сформированы мобильные бригады, которые в период с 17 по 25 января на транспортных средствах будут объезжать город и собирать елки. Всего определены 37 точек сбора елок в разных районах города. Деревья будут перемещать в пункт переработки, где их измельчат, и в дальнейшем будут использовать как удобрение для зеленых насаждений в парках и скверах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова. 

Точки сбора новогодних ёлок:

  • 1. ул.Советская, 45
  • 2. ул.Генерала Петрова, 17
  • 3. ул.Гоголя, 35
  • 4. проспект Генерала Острякова,1
  • 5. ул. Ивана Голубца, 45
  • 6. ул. Николая Музыки, 45
  • 7. проспект Генерала Острякова, 98
  • 8. проспект Генерала Острякова, 202
  • 9. проспект Генерала Острякова, 205
  • 10. ул. Павла Корчагина, 40
  • 11. ул. Маршала Крылова, 8а
  • 12. проспект Героев Сталинграда,60
  • 13. ул. Челнокова,12
  • 14. проспект Октябрьской Революции, 32/26
  • 15. проспект Октябрьской Революции, 67
  • 16. ул. Вакуленчука, 25
  • 17. ул.Репина, 18
  • 18. ул.Ерошенко, 12
  • 19. ул.Рабочая, 17
  • 20.    ул.Макарова, 15
  • 21.    ул.Жидилова, 9
  • 22.    ул.Коли Пищенко, 8
  • 23.    проспект Победы, 6
  • 24.    проспект Победы, 23
  • 25.    ул.Истомина, 29
  • 26.    ул.Горпищенко, 69
  • 27.    ул.Горпищенко,78
  • 28.    ул.Богданова, 28
  • 29.    ул.Чехова, 6
  • 30.    ул.Громова, 62
  • 31.    ул.Симонок, 53
  • 32.    ул.Надежды Краевой, 9
  • 33.    ул.Менжинского, 16
  • 34.    ул.Погорелова, 3
  • 35.    ул.Ракетная, 8
  • 36.    ул.Строительная, 45
  • 37.    ул.Драпушко, 20

В Севастополе действуют точки сбора новогодних елок для переработки

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