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В Севастополе депутаты-единороссы хотят возродить специальную очередь на жилье для льготников

В Севастополе депутаты-единороссы хотят возродить специальную очередь на жилье для льготников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:09 26.12.2019

Депутаты Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» разработают концепцию восстановления в Севастополе специальной очереди на получение жилья для льготников. Актуальность проблемы подтверждает ежедневное общение с гражданами.

Так, на очередной прием к севастопольскому депутату-единороссу Василию Зубенко пришли 10 человек. Среди вопросов, с которыми обратились граждане: социальная защита, жалобы на некачественное предоставление медицинских услуг, тарифы и начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

В Севастополе депутаты-единороссы хотят возродить специальную очередь на жилье для льготников

Каждое обращение взято на личный контроль депутатом. Сейчас готовятся запросы в профильные департаменты и ведомства. Но главным, самым острым для граждан остается вопрос жилья. Василий Зубенко отметил, что очень животрепещущим вопросом для горожан является восстановление специальной очереди на получение жилья для льготных категорий граждан (в т.ч. участников и ветеранов боевых действий).

Буквально на каждом приёме посетители обращаются с этим вопросом. Необходимо разработать концепцию, которая способна урегулировать этот вопрос на уровне, как законодательной, так и исполнительной ветвей власти, – рассказал парламентарий.

В Севастополе депутаты-единороссы хотят возродить специальную очередь на жилье для льготников

Фото и материалы: пресс-служба СРО партии «Единая Россия».

В Севастополе депутаты-единороссы хотят возродить специальную очередь на жилье для льготников

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