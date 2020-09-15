В Севастополе директор группы компаний «нагрел» покупателей недвижимости на 80 млн рублей

Прокуратура Севастополя доказала в суде вину директора группы компаний «Любимый берег», организовавшего в городе мошенническую схему по похищению денежных средств покупателей недвижимости.

Как сообщалось ранее, в июне 2020 года, согласившись с государственным обвинителем прокуратуры Севастополя, Ленинский районный суд постановил в отношении мужчины обвинительный приговор. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой, в крупном размере), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Судом установлено, что директор компании совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заключал с гражданами договоры предварительной купли-продажи долей жилых домов, при этом завершать строительство и передавать покупателям жилье не собирался, умалчивая о невозможности введения в эксплуатацию этих домов.

Таким образом с 2015 по 2017 год под видом продажи жилья в строящихся домах по ул. Университетская, 20/9, ул. Мельникова, 22 и 26, ул. Челнокова, 14/20, ул. Ручьевой, 65 в Севастополе похищено свыше 81 млн рублей у 90 обманутых потерпевших.

Также установлено, что почти 5 млн рублей, полученных преступным путем, были легализованы организованной группой с помощью совершения сделок купли-продажи квартир в Балаклавском районе Севастополя.

Ленинский районный суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и удовлетворил поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Сегодня, 15 сентября 2020 года, Севастопольский городской суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Приговор вступил в законную силу.