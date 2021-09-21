В Севастополе — «Добрая неделя»

В Севастополе стартовала «Добрая неделя» в рамках программы окружного форума добровольцев «Добро.Фестиваль #Мывместе». Всю неделю волонтеры будут помогать медикам на мобильном пункте вакцинации: консультировать людей и проверять общее состояние перед прививкой.

Помогать людям несложно. Наши молодые добровольцы постоянно помогают в мобильных пунктах вакцинации, участвуют в городских субботниках, учатся сами и обучают других. Мы проводим «Добрую неделю» для того, чтобы привлечь небезразличных людей, которые хотят помогать, но не знают, с чего начать. И если после этой недели в Севастополе прибавится хоть один волонтер – значит, кому-то мы точно помогли, — цитирует пресс-служба заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Марину Слонченко.

Расписание событий в рамках «Доброй недели»:

Во вторник севастопольские волонтеры-медики прочитали лекцию на тему оказания первой помощи и мастер-класс по психологической поддержке. В среду тренер неформального образовательного центра «Скилл» проведет мастер-класс по событийному добровольчеству, а в четверг активисты организации «Делай!» выступят с лекцией о раздельном сборе мусора. Мероприятия будут проходить по вечерам в Точке кипения Севастопольского государственного университета. Также в четверг все желающие смогут принять участие в онлайн-флешмобе: управление по делам молодежи и спорта предлагает поделиться в социальных сетях своим опытом добровольчества.

В пятницу любой желающий может стать донором — сдать кровь в севастопольском Центре крови. В субботу пройдут субботники в районе Триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя на ул. Генерала Мельника, на пустыре по ул. Громова и на территории раскопок на ул. Военных строителей и ул. Рубежная, д. 6. Субботники пройдут с 12 до 14 часов в форме командного квеста.

Завершит неделю мероприятие по облагораживанию территории памятника по адресу ул. 5-я Бастионная, 8, Сквер 5-го Бастиона.

Принять участие в «Доброй неделе» могут все желающие, пройдя предварительную регистрацию на сайте dobro.ru.

Все мероприятия проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Севастополе. Организаторы недели – управление по делам молодежи и спорта совместно с Ресурсным центром поддержки добровольчества.