В Севастополе дополнительный корпус ветлечебницы обещают сдать до конца года

Напомним, дополнительный лабораторно-административный корпус ветеринарной лечебницы в Севастополе возводят на ул. Бутырская, 9. По контракту объект подрядчик должен сдать до конца года.

В процессе работ возникала необходимость демонтажа аварийного забора, однако проектом это не было предусмотрено. Мы планируем скорректировать проектную документацию, заручившись согласием жителей соседних домов, потому что аварийная конструкция стоит на смежной территории. Это будет небольшая корректировка и подрядчик заверяет, что на сроках корректировка не отразится, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

В новом корпусе ветлечебницы, площадью порядка 485 квадратных метров, будут проводиться исследования качества воды и пищевых продуктов.

Сейчас проводятся работы по устройству строительного городка и подготовка площадки к строительству новой трехэтажной ветлаборатории, – рассказал прораб подрядной организации Евгений Викентьев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя