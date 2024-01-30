В Севастополе дорожники начали ремонт улицы Драчука

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе начались работы на улице Драчука. Протяжённость участка ремонта – 400 метров.

Подрядная организация на объекте в рамках ремонта выполнит ликвидацию просадок, устройство основания, выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство обочин.

Автомобильная дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, и после проведения диагностики дорожной сети было принято решение о ремонте. Кроме того, жители также обратились с просьбой включить данную дорогу в план по ремонту, — сообщил заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

Всего в этом году к нормативному состоянию будут приведены 85 дорог общей протяжённостью более 43,6 км, включая три моста протяжённостью 313 метров.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.