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В Севастополе дорожники начали ремонт улицы Драчука

В Севастополе дорожники начали ремонт улицы Драчука

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:32 30.01.2024

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе начались работы на улице Драчука. Протяжённость участка ремонта – 400 метров.

Подрядная организация на объекте в рамках ремонта выполнит ликвидацию просадок, устройство основания, выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство обочин.

Автомобильная дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, и после проведения диагностики дорожной сети было принято решение о ремонте. Кроме того, жители также обратились с просьбой включить данную дорогу в план по ремонту, — сообщил заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

Всего в этом году к нормативному состоянию будут приведены 85 дорог общей протяжённостью более 43,6 км, включая три моста протяжённостью 313 метров.

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Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

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