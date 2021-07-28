В Севастополе досрочно завершен капитальный ремонт улицы Галины Петровой  

В Севастополе на улице Галины Петровой подрядная организация «Веста» с опережением графика завершила капитальный ремонт дороги. По плану работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» должны были завершиться до декабря текущего года.

На прошлой неделе на объекте выполнили финальный вид работ, предусмотренных проектом капремонта, — нанесли дорожную разметку термопластиком.

К работам дорожники приступили в феврале. За это время специалисты заменили сети коммуникаций, обустроили тротуары, бортовые камни, часть улицы оборудовали ливневой канализацией, выполнили устройство дорожной одежды. Для обеспечения безопасности дорожного движения на улице Галины Петровой появились тротуары, дорожные знаки, пешеходные ограждения, светофоры, искусственная дорожная неровность, новое освещение, — отметил руководитель Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Владимир Давыдченко.

Кроме того, в рамках формирования доступной среды на объекте обустроены понижения бордюров в местах переходов, установлены тактильные наземные указатели.

Отметим, что улица Галины Петровой расположена в центральной части города и ведет к жилой застройке, медицинскому колледжу имени Жени Дерюгиной, детскому саду №32. Дорожники выполнили ремонт участка от ул. Пугачёва до ул. Декабристов протяжённостью почти 800 м. На приведение дороги в нормативное состояние было выделено около 51 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.