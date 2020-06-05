В Севастополе – два новых случая коронавирусной инфекции. Оба – «завозные»

По состоянию на утро 5 июня в Севастополе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Положительный диагноз поставлен горожанину, вернувшемуся на днях из Санкт-Петербурга. Накануне диагноз подтвердился у его родственника, с которым вместе был в поездке и на самоизоляции после возвращения.

Еще один севастополец вернулся на полуостров из Киева — был в обсерваторе в Крыму и сейчас проходит лечение в Симферополе. Но так как прописка севастопольская, то в сводке он числится за Севастополем, — пояснили в правительстве города.

После выздоровления (за сутки) выписано четыре человека.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 173 человек. Выздоровел 145 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 77 человек, в городской больнице № 9 – 77. Под наблюдением по месту жительства – 1278 человек.

За 4 июня экспресс-тестирование на пунктах пропуска прошли 222 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.