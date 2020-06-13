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В Севастополе – два новых случая «ковида». На лечении – 26 человек
Фото: ВК

В Севастополе – два новых случая «ковида». На лечении – 26 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:38 13.06.2020

По состоянию на утро 13 июня в Севастополе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 181 человек. Выздоровело 152 человека, 3 человека умерло. На лечении остаются 26 пациентов.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 113 человек, в городской больнице № 9 – 83. Под наблюдением по месту жительства – 751 человек.

За 12 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 421 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе – два новых случая «ковида». На лечении – 26 человек

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