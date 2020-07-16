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Фото: Ngs55.ru

В Севастополе — два новых случая заболевания COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:49 16.07.2020

По состоянию на утро 16 июля в Севастополе зарегистрированы два новых случая заболевания COVID-19. Обе пациентки – жительницы Севастополя.

Источник заражения устанавливается. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 285 человек. В настоящий момент в стационарах находится 53 человека. Выздоровели 218 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 – 140. Под наблюдением по месту жительства – 825 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции и по возможности избегайте мест массового скопления людей. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе - два новых случая заболевания COVID-19

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