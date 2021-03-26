В Севастополе две барышни намеревались обворовать супермаркет. Получилось?

История, произошедшая в Севастополе, такова:

Днём 23-летняя посетительница одного из супермаркетов, убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, похитила с витрины товар стоимостью около 5 тысяч рублей, затем спрятала похищенное в свой рюкзак и намеревалась выйти из магазина. Однако сотрудники службы безопасности магазина обнаружили факт кражи и остановили её у выхода из торгового зала. В это время из супермаркета выходила вторая 34-летняя посетительница, которая увидев, что девушку задержала охрана, внезапно бросила свой рюкзак и скрылась. В брошенной сумке оказался похищенный товар на общую сумму 9 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району оперативно установили личность скрывшейся злоумышленницы и задержали её. Полицейские выяснили, что обе девушки ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.