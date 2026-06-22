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В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов
фото: © РИА Новости . Владимир Астапкович

В Севастополе движение байкеров и мопедистов ограничили

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:31 22.06.2026

 С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Напомним, 16 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.

Затем Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время. Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.

21 июня Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.

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источник: РИА Новости Крым

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