В Севастополе – еще 5 подтвержденных диагнозов коронавирусной инфекции. Итого: 31

В Севастополе подтвердились еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

У нас сегодня плюс пять подтвердившихся диагнозов коронавирусной инфекции. Два из них – это понятная ситуация — это бывшие пациенты больницы имени Даши Севастопольской, которые были переведены на долечивание в больницу № 9, у них подтвердился COVID-19, сейчас они уже в инфекционной больнице, — рассказал глава города.

А вот два других подтвержденных случая коронавируса – «предмет особой обеспокоенности».

Один зараженный – это строитель, который сейчас работает на важном объекте – строительстве инфекционного госпиталя в Омеге, которые строят военные для борьбы с коронавирусом. Это один из вахтовиков, который больше недели назад прибыл в Севастополь. Все прибывшие строители перед этим проходили двойное тестирование – ни у кого инфекция не проявилась, — сказал Развожаев.

Он не исключил, что строитель мог заразиться коронавирусом уже в Севастополе.

Эта группа людей проживала в отдельном хостеле, который находится по улице Отрадная, 18. Там были рабочие, которые здесь находятся много месяцев. Соответственно где-то они контактировали, — уточнил чиновник.

Всего в хостеле проживало 60 рабочих, 13 человек находились в комнате с заболевшим.

Трое с плохим самочувствием переведены в инфекционную больницу пока с неподтвержденными диагнозами. Остальные переведены в военный госпиталь на Омеге, – добавил врио губернатора Севастополя.

В настоящее время по данному факту проводится эпидемиологическое расследование, в котором участвуют главный санитарный врач Севастополя и главный санитарный врач Черноморского флота.

Михаил Развожаев также сообщил, что после совещания с командующим ЧФ принято решение о переводе строящегося в Омеге госпиталя в режим обсерватора.

Это большая стройка – 700 рабочих трудится в две смены. Там разворачивается большой палаточный лагерь и все строители, которые располагались в хостелах, будут переведены сюда. Они никуда выходить не будут, там будем проходить термометрия, будут браться анализы. Все места, где находились рабочие, будут подвергнуты дезинфекции, — сказал Развожаев.

Здесь же будут жить рабочие из Севастополя, примерно 200 человек, которые также работали на строительстве госпиталя.

Чтобы не подвергать своих родных и близких заражению, — пояснил врио губернатора.

Еще один заразившийся коронавирусом – еще один военный строитель, уже со стройки на Бельбеке, который также переведен в инфекционную больницу.

Там вводится тоже режим обсерватора. Порядка 80 строителей жили в строительном лагере, в вагончиках. Теперь лагерь две недели будет находиться в режиме обсервации без возможности покинуть территорию, — отметил врио губернатора Севастополя.

Пятый заболевший пациент – медсестра инфекционного госпиталя.

Медсестра стала недомогать, она уже находилась в боксе, когда у нее брали анализ. Подтвердилась коронавирусная инфекция. Это может говорить о несоблюдении техники безопасности. Видимо, где-то человек не проконтролировал что-то. Это еще раз подчеркивает, в какой сложной и опасной ситуации работают наши врачи, — пояснил Михаил Развожаев.

Врио губернатора Севастополя добавил, что всем медикам, которые работают в инфекционной больнице, будет рекомендовано не возвращаться домой к своим родственникам. Для этого персонал будут размещать в гостинице, которая будет оплачена из бюджета. Сейчас оперативный штаб занимаемся подбором такого места.

При этом Михаил Развожаев подчеркнул, что ситуация находится под контролем. По всем случаям принимаются оперативные меры противодействия распространению коронавируса.

Итого в Севастополе уже 31 случай проявления COVID-19, даже по благоприятным прогнозам — рост этих цифр в ближайшие дни неизбежен.