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В Севастополе еще четыре подтвержденных случая коронавируса
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе еще четыре подтвержденных случая коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:57 18.04.2020

Итого: 15, выздоровели четверо, в «инфекционке» 11 человек.

В субботу в Севастополе выявлены еще четыре подтвержденных случая коронавируса. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Коронавирус подтвердился у трёх  женщин из больницы имени Даши Севастопольской. Их из-за наличия соматических заболеваний, мы перевели их не в обсерватор «Изумруд», а в 9 больницу. Сейчас пришли результаты анализов на сovid-19 . Ещё одна женщина вернулась из Москвы, туда она ездила на плановую госпитализацию. Здесь по прилёту соблюдала режим самоизоляции, почувствовала себя плохо дома и ее доставили в инфекционную больницу. Сегодня тоже пришёл положительный анализ, — уточнил Михаил Развожаев.

Всего в стационаре инфекционной больницы находятся 11 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь. Врио губернатора призвал севастопольцев оставаться дома и избегать  мест массового скопления людей.

В Севастополе еще четыре подтвержденных случая коронавируса

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