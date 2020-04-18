В Севастополе еще четыре подтвержденных случая коронавируса

Итого: 15, выздоровели четверо, в «инфекционке» 11 человек.

В субботу в Севастополе выявлены еще четыре подтвержденных случая коронавируса. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Коронавирус подтвердился у трёх женщин из больницы имени Даши Севастопольской. Их из-за наличия соматических заболеваний, мы перевели их не в обсерватор «Изумруд», а в 9 больницу. Сейчас пришли результаты анализов на сovid-19 . Ещё одна женщина вернулась из Москвы, туда она ездила на плановую госпитализацию. Здесь по прилёту соблюдала режим самоизоляции, почувствовала себя плохо дома и ее доставили в инфекционную больницу. Сегодня тоже пришёл положительный анализ, — уточнил Михаил Развожаев.

Всего в стационаре инфекционной больницы находятся 11 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь. Врио губернатора призвал севастопольцев оставаться дома и избегать мест массового скопления людей.