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В Севастополе – еще два случая заболевания COVID-19
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе – еще два случая заболевания COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:55 03.06.2020

По состоянию на утро 3 июня в Севастополе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. По информации правительства города, эти люди контактировали с ранее заболевшим, в том числе с приехавшим из Краснодара человеком, и находились в режиме обсервации.

Хорошая новость — После выздоровления выписано три человека. 28 пациентов остаются на лечении.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 170 человек. Выздоровели 139 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 78 человек, в городской больнице № 9 – 83. Под наблюдением по месту жительства – 1308 человека.

За 2 июня экспресс-тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 270 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».  Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе – еще два случая заболевания COVID-19

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