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Фото: ФБ

В Севастополе — ещё один новый случай заболевания коронавирусом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:13 22.06.2020

По состоянию на утро 22 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Заболевший – строитель, контактировавший с заболевшими ранее коллегами.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 207 человек. В настоящий момент в стационарах находится 31 человек. Выздоровело 166 человек, 3 человека умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 106 человек, в городской больнице № 9 – 90.  Под наблюдением по месту жительства – 954 человека.  За 21 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 698 человека.  В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе - ещё один новый случай заболевания коронавирусом

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