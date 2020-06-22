В Севастополе — ещё один новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 22 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Заболевший – строитель, контактировавший с заболевшими ранее коллегами.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 207 человек. В настоящий момент в стационарах находится 31 человек. Выздоровело 166 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 106 человек, в городской больнице № 9 – 90. Под наблюдением по месту жительства – 954 человека. За 21 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 698 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.