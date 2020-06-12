В Севастополе — ещё один пациент с коронавирусной инфекцией

По состоянию на утро 12 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациент контактировал с заболевшими ранее людьми.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 179 человек. Выздоровел 151 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 106 человек, в городской больнице № 9 – 84. Под наблюдением по месту жительства – 870 человек. За 11 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 329 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд», — сообщили в пресс-службе Правительств Севастополя.