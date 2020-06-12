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Фото: News-r.ru

В Севастополе — ещё один пациент с коронавирусной инфекцией

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:36 12.06.2020

По состоянию на утро 12 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациент контактировал с заболевшими ранее людьми.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 179 человек. Выздоровел 151 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 106 человек, в городской больнице № 9 – 84. Под наблюдением по месту жительства – 870 человек. За 11 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 329 человек.  В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд», — сообщили в пресс-службе Правительств Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе - ещё один пациент с коронавирусной инфекцией

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