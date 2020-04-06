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В Севастополе фабрика им. "Нины Ониловой" начала шить медицинские маски

В Севастополе фабрика им. «Нины Ониловой» начала шить медицинские маски

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:32 06.04.2020

Швейная фабрика им. «Нины Ониловой» в Севастополе полностью перепрофилировала свою деятельность на изготовление масок. Сейчас там производят тысячу экземпляров в смену, приобретенного сырья хватит на сто тысяч масок.

Это 100% государственный заказ. Мы помогли фабрике «Нины Ониловой» получить  сертифицированную медицинскую марлю, которая делается по советским ГОСТам. Этого материала хватит на изготовление 100 тыс. масок. Эти маски будут распределяться  на предприятиях для сотрудников и работников бюджетной сферы  которые каждый день контактируют с большим количеством людей. Прежде всего, сейчас задача обеспечить водителей общественного транспорта, дальше сотрудников правоохранительных органов. Хорошо, что такое предприятие у нас есть в городе, хороший коллектив, который за такое короткое время смог наладить производство, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио Губернатора города Михаила Развожаева.

В смену сейчас шьется  тысяча экземпляров. Всего неделя понадобилась швейной фабрике, чтобы перепрофилировать производство.

В Севастополе фабрика им. "Нины Ониловой" начала шить медицинские маски В Севастополе фабрика им. "Нины Ониловой" начала шить медицинские маски В Севастополе фабрика им. "Нины Ониловой" начала шить медицинские маски В Севастополе фабрика им. "Нины Ониловой" начала шить медицинские маски В Севастополе фабрика им. "Нины Ониловой" начала шить медицинские маски В Севастополе фабрика им. "Нины Ониловой" начала шить медицинские маски

В Правительстве Севастополя подчёркивают: швеи, которые старше 65 лет, в производстве не задействованы, они соблюдают домашний режим.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе фабрика им. "Нины Ониловой" начала шить медицинские маски

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