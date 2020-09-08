В Севастополе — фестиваль WineFest 2020. Когда?

В этом году Фестиваль урожая и виноделия WineFest на виноградниках «Золотой Балки» пройдет 3-4 октября.

Ставшее традиционным мероприятие реализуется под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» и проводится при поддержке Правительства города Севастополя. Пятый сезон фестиваля WineFest – юбилейный, и он обещает множество приятных сюрпризов и открытий для гостей любого возраста. Это – семейный праздник, «пир на весь мир», развлечения на любой вкус, позитивные эмоции в первые выходные октября, — отмечают организаторы.