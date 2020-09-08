В Севастополе — фестиваль WineFest 2020. Когда?

В этом году Фестиваль урожая и виноделия WineFest на виноградниках «Золотой Балки» пройдет 3-4 октября.
Ставшее традиционным мероприятие реализуется под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» и проводится при поддержке Правительства города Севастополя. Пятый сезон фестиваля WineFest – юбилейный, и он обещает множество приятных сюрпризов и открытий для гостей любого возраста. Это – семейный праздник, «пир на весь мир», развлечения на любой вкус, позитивные эмоции в первые выходные октября, — отмечают организаторы.
Основные события фестиваля:
- На главной аллее виноделов свои лучшие произведения для дегустаций представят ведущие винодельческие предприятия Севастополя и Крыма.
- В шатре-лектории запланирована деловая программа с пресс-конференцией представителей винодельческих хозяйств.
- А в Кулинарной битве блогеров, будут участвовать шеф-повара, блогеры и виноделы.
- В эко-маркете гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести экологически чистые фрукты и овощи, а также виноград различных сортов.
- Снек бар порадует закусками и готовыми блюдами, которыми быстро можно будет утолить голод и перейти к развлечениям.
- Большое количество фудкортов с локальными ресторанами и разнообразным меню предложат подкрепиться более основательно.
- Богатая ярмарка удивит широким выбором разнообразных товаров и сувениров.
- Выставка художников порадует любителей изящного искусства.
- А самые маленькие посетители смогут провести время в детской зоне.
- И, конечно же, гостей фестиваля ждут увлекательные подъёмы на воздушном шаре над виноградниками и легендарная Винодавильня — огромный интерактивный арт-объект, где все желающие смогут принять участие в командных соревнованиях по давке винограда ногами.
- Юбилей фестиваля ознаменуется рождением «Музея подарков» от виноделов. Также будет представлена выставка древних винных бутылок, обнаруженных при раскопках в Балаклаве.
- А 4 октября на главной сцене фестиваля выступит популярный и всеми любимый артист, имя которого организаторы снова держат в секрете.
Место проведения фестиваля: г. Севастополь, Балаклава, Крестовского, 66
фото: пресс-служба фестиваля WineFest2020
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