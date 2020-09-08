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В Севастополе - фестиваль WineFest 2020. Когда?

В Севастополе — фестиваль WineFest 2020. Когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 08.09.2020

В этом году Фестиваль урожая и виноделия WineFest на виноградниках «Золотой Балки» пройдет 3-4 октября.

Ставшее традиционным мероприятие реализуется под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» и проводится при поддержке Правительства города Севастополя. Пятый сезон фестиваля WineFest – юбилейный, и он обещает множество приятных сюрпризов и открытий для гостей любого возраста. Это – семейный праздник, «пир на весь мир», развлечения на любой вкус, позитивные эмоции в первые выходные октября, — отмечают организаторы.

Основные события фестиваля:

  • На главной аллее виноделов свои лучшие произведения для дегустаций представят ведущие винодельческие предприятия Севастополя и Крыма.
  • В шатре-лектории запланирована деловая программа с пресс-конференцией представителей винодельческих хозяйств.
  • А в Кулинарной битве блогеров, будут участвовать шеф-повара, блогеры и виноделы.
  • В эко-маркете гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести экологически чистые фрукты и овощи, а также виноград различных сортов.
  • Снек бар порадует закусками и готовыми блюдами, которыми быстро можно будет утолить голод и перейти к развлечениям.
  • Большое количество фудкортов с локальными ресторанами и разнообразным меню предложат подкрепиться более основательно.
  • Богатая ярмарка удивит широким выбором разнообразных товаров и сувениров.
  • Выставка художников порадует любителей изящного искусства.
  • А самые маленькие посетители смогут провести время в детской зоне.
  • И, конечно же, гостей фестиваля ждут увлекательные подъёмы на воздушном шаре над виноградниками и легендарная Винодавильня — огромный интерактивный арт-объект, где все желающие смогут принять участие в командных соревнованиях по давке винограда ногами.
  • Юбилей фестиваля ознаменуется рождением «Музея подарков» от виноделов. Также будет представлена выставка древних винных бутылок, обнаруженных при раскопках в Балаклаве.
  • А 4 октября на главной сцене фестиваля выступит популярный и всеми любимый артист, имя которого организаторы снова держат в секрете.

В Севастополе - фестиваль WineFest 2020. Когда? В Севастополе - фестиваль WineFest 2020. Когда? В Севастополе - фестиваль WineFest 2020. Когда?

Место проведения фестиваля: г. Севастополь, Балаклава, Крестовского, 66

фото: пресс-служба фестиваля WineFest2020

В Севастополе - фестиваль WineFest 2020. Когда?

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