В Севастополе формируют Наблюдательный совет по созданию яхтенной марины в Балаклавской бухте

Напомним, определилась компания, которая будет заниматься строительством в Балаклавской бухте яхтенной марины — здесь подробности.

Мы начинаем прием заявок для включения в Наблюдательный совет. Подобный успешный опыт у нас уже есть после реконструкции Большой Морской. Подать свою анкету смогут все желающие до конца года. В начале 2022 года мы объявим результаты, после чего будет вестись постоянная работа совета под руководством губернатора, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

По словам чиновника, работы в Балаклавской бухте будут проводиться поэтапно и полностью она закрыта не будет. Так, в планах на 2022 год – реконструкция только Таврической набережной. При этом на время работ сохраняется доступ в музей подводных лодок, а для жителей и предпринимателей будет обеспечен проезд.

Мы уже провели переговоры с музеем – доступ к нему останется. Наша задача – это поэтапная работа, которая не будет останавливать всю деятельность Балаклавы на четыре года. Места стоянки судов на время реконструкции будут определяться в индивидуальном порядке – этим будет заниматься ГУП «Проект развития Балаклавы». По итогам реконструкции у нас увеличится емкость самой марины и, конечно, стоянка судов останется, — отмечает заместитель губернатора.

Мария Литовко говорит, что в Балаклавской бухте продолжат свою деятельность и рыбопромысловые суда. Для них по итогам реконструкции будет сделан специальный причал. Сами работы на Таврической набережной включают в себя не только реконструкцию гидротехнических сооружений – пирсов, причалов, но и создание инженерной инфраструктуры. Срок реализации работ по созданию яхтенной марины в Балаклавской бухте составляет 48 месяцев.

Напомним, в состав Наблюдательного совета могут войти эксперты, общественники, депутаты, жители Балаклавы. Для этого необходимо заполнить анкету . Данные необходимо направить на e-mail: balaklava@sev.gov.ru в срок до 30 декабря 2021 года. В теме письма необходимо указать: «Заявка в Наблюдательный совет». Для соблюдения баланса мнений и максимально конструктивного обсуждения, от одной общественной организации можно подать одну заявку.

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