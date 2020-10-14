В Севастополе — фотопроект «Герои России, какими их не видел никто»

С 15 октября по 15 ноября в Севастополе развернётся ежегодный всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений» .

На выставке, расположенной вдоль Приморского бульвара, можно не только увидеть яркие фотопортреты настоящих героев нашего времени, но и окунуться в историю страны через личный опыт и воспоминания ветеранов. Открытая выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и продолжит серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России. Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» продолжает свое путешествие по российским городам и дарит возможность познакомиться с историями настоящих героев нашей страны. Это ежегодный проект благотворительного фонда «Память поколений» и известных fashion-фотографов — в этом году в создании портретов приняли участие Ольга Тупоногова-Волкова и Слава Филиппов, — отмечают в пресс-служба БФ «Память поколений».

Приуроченный в этом году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы фотопроект повествует о подвигах и воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны, а также традиционно проливает свет и на истории молодых героев. Участники проекта обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Старшему из них уже 101 год, младшему — 35 лет. Впервые попав в объективы fashion-фотографов, они рассказали свои истории всему миру.

В этот непростой год, ознаменовавшийся известными событиями, проект обретает особое звучание и еще более глубокий смысл. Каждый увидит здесь что-то свое. В каждом кадре запечатлен один миг, за которым — целая жизнь, и взгляд героев на портретах говорит больше, чем могут выразить слова. Сегодня фотопроект “Герои России, какими их не видел никто” напоминает нам о том, что каждый день стоит того, чтобы жить, каждое мгновение — чтобы его ценить, — отмечает исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Съемки проходили осенью 2019 года при участии знаменитых фотографов Славы Филиппов а и Ольги Тупоноговой-Волковой . Фотографы работали на условиях pro bono, тем самым выражая свое уважение миссии благотворительного фонда: помощи ветеранам, сохранению памяти и связи поколений.

СПРАВКА: Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более чем 12 700 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока, на общую сумму порядка 1,437 млрд рублей.