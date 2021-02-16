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В Севастополе - фотовыставка студенческих отрядов

В Севастополе — фотовыставка студенческих отрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 16.02.2021

16 февраля справа от Дворца детского и юношеского творчества открылась фотовыставка студенческих отрядов Севастополя. Представлены 18 работ фотографов пресс-службы регионального отделения Российских студенческих отрядов, а также местных пресс-служб.

Сегодня мы открываем фотовыставку студенческих отрядов Севастополя, посвященную государственному празднику, утвержденному Указом Президента Российской Федерации, – цитирует пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» заместителя начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марину Слонченко.

На фотовыставке, говорят организаторы, представлены кадры, отражающие различные направления деятельности и работы молодежной организации: творчество, добровольчество, профориентация, патриотика и многое другое.

В Севастополе - фотовыставка студенческих отрядов В Севастополе - фотовыставка студенческих отрядов

Студенческие отряды Севастополя – самая многочисленная молодежная организация в регионе, численность ее членов давно перевалила за 500 человек.

Основная цель организации – официально трудоустроить бойцов и кандидатов в летний период. В Севастополе ребята работают по четырем приоритетным направлениям: педагогическое, археологическое, сервисное и строительное.

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

В Севастополе - фотовыставка студенческих отрядов

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