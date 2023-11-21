Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе годовая инфляция не изменилась
актуально в республике
В Севастополе годовая инфляция не изменилась

В Севастополе годовая инфляция не изменилась

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:06 21.11.2023

Годовой прирост цен в регионе в октябре 2023 года составил 7,6%, как и месяцем ранее. Динамику инфляции сдерживала подешевевшая на фоне снижения цен на топливо доставка товаров в регион.

В октябре годовые темпы подорожания моторного топлива замедлились. Это произошло после того, как расширилось его предложение: Правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт топлива, кроме того, были восстановлены полные компенсационные выплаты производителям, отпускающим этот товар по регулируемым ценам.

Из-за снижения цен на топливо стало дешевле завозить продовольствие на Крымский полуостров, и поэтому в годовом выражении замедлилось подорожание фруктов, овощей и рыбопродуктов. В том числе и по этой причине годовой темп прироста цен на продукты в октябре снизился до 9,6% (с 9,9% в сентябре).

С другой стороны, на стоимость импортозависимых товаров продолжало влиять произошедшее ранее ослабление рубля. Поэтому в непродовольственном секторе в годовом выражении медленнее дешевели электротовары и мебель, подорожали смартфоны, а рост цен на легковые автомобили и строительные материалы ускорился, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаила Бежан.

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в октябре 2023 года составила 7%, в России — 6,7%. Подробнее о динамике цен в Севастополе читайте в информационно-аналитическом комментарии.

Узнайте больше:  В Севастополе утвердили отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: банки в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
банки в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.