В Севастополе годовая инфляция не изменилась

Годовой прирост цен в регионе в октябре 2023 года составил 7,6%, как и месяцем ранее. Динамику инфляции сдерживала подешевевшая на фоне снижения цен на топливо доставка товаров в регион.

В октябре годовые темпы подорожания моторного топлива замедлились. Это произошло после того, как расширилось его предложение: Правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт топлива, кроме того, были восстановлены полные компенсационные выплаты производителям, отпускающим этот товар по регулируемым ценам.

Из-за снижения цен на топливо стало дешевле завозить продовольствие на Крымский полуостров, и поэтому в годовом выражении замедлилось подорожание фруктов, овощей и рыбопродуктов. В том числе и по этой причине годовой темп прироста цен на продукты в октябре снизился до 9,6% (с 9,9% в сентябре).

С другой стороны, на стоимость импортозависимых товаров продолжало влиять произошедшее ранее ослабление рубля. Поэтому в непродовольственном секторе в годовом выражении медленнее дешевели электротовары и мебель, подорожали смартфоны, а рост цен на легковые автомобили и строительные материалы ускорился, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаила Бежан.

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в октябре 2023 года составила 7%, в России — 6,7%. Подробнее о динамике цен в Севастополе читайте в информационно-аналитическом комментарии.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России