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В Севастополе Госавтоинспекция подвела итоги рейда "Автобус"

В Севастополе Госавтоинспекция подвела итоги рейда «Автобус»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 19:39 12.03.2020

В Госавтоинспекции Севастополя отмечают: в период проведения профилактического мероприятия, целью которого является профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств, было осмотрено 35 автобусов.

Полицейские привлекли к административной ответственности восемь водителей. Также два административных материала было составлено из-за технически неисправных транспортных средств, в одном из которых были внесены изменения в конструкцию без разрешения ГИБДД. В отношении юридических лиц было возбуждено одно дело, и столько же должностных лиц привлечено к административной ответственности. Один водитель автобуса получил представление об устранении причин технической неисправности транспортного средства, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что оперативно-профилактический рейд «Автобус» регулярно проводится на территории города.

В Севастополе Госавтоинспекция подвела итоги рейда "Автобус"

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