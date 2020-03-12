В Севастополе Госавтоинспекция подвела итоги рейда «Автобус»

В Госавтоинспекции Севастополя отмечают: в период проведения профилактического мероприятия, целью которого является профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств, было осмотрено 35 автобусов.

Полицейские привлекли к административной ответственности восемь водителей. Также два административных материала было составлено из-за технически неисправных транспортных средств, в одном из которых были внесены изменения в конструкцию без разрешения ГИБДД. В отношении юридических лиц было возбуждено одно дело, и столько же должностных лиц привлечено к административной ответственности. Один водитель автобуса получил представление об устранении причин технической неисправности транспортного средства, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

