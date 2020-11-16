В Севастополе Госавтоинспекция подводит итоги рейда «Скорость»

В Госавтоинспекции Севастополя отмечают: за время операции — с помощью приборов измерения скорости транспортных средств — автоинспекторы составили 6 административных материалов.

Один из них был составлен по части 6 статьи 12.9 Кодекса административных правонарушений РФ «Повторное совершение административного правонарушения». Данное нарушение предполагает административный штраф в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. Водители обязаны знать, что во внутридворовых территориях разрешенная скорость составляет не более 20 км/ч, в пределах населенного пункта не более 60 км/ч, а вне населенных пунктов – 90 км/ч, если нет иных ограничений, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что административное наказание за превышение скоростного режима — штраф на сумму от 500 до 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 месяцев до 1 года в зависимости от тяжести совершенного правонарушения.

Несвоевременная оплата штрафа может грозить серьезными последствиями, вплоть до ареста имущества или запрета на выезд из страны. Чтобы оперативно оплатить штраф, удобнее всего воспользоваться сайтом «Госуслуги». Для этого пользователю в графе личных данных необходимо ввести сведения об автомобиле и номер водительского удостоверения.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении водителю дается 60 дней для того, чтобы оплатить штраф. Нарушение этого срока влечет административную ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в размере двукратной суммы штрафа, но не менее 1000 рублей или административный арест, или обязательные работы.