В Севастополе госавтоинспекторы фиксируют водителей автобусов, нарушающих ПДД

В Севастополе подвели итоги очередного рейда «Автобус». Цель мероприятия – профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств.

Четыре нарушения было зафиксировано сотрудниками во время скрытого патрулирования. Госавтоинспекторы следовали за маршрутными автобусами и фиксировали на камеру нарушения водителей. Средствами автоматической фотофиксации выявлено 43 нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, 35 из них – за нарушение скоростного режима и 8 – за невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией. В период проведения профилактического мероприятия было осмотрено 31 маршрутное транспортное средство и составлено 19 административных материалов за различные нарушения, — озвучили детали операции в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

