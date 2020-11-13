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В Севастополе готовят школы к возобновлению учебного процесса
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе готовят школы к возобновлению учебного процесса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:04 13.11.2020

Напомним, в Севастополе учебный процесс в школах возобновится 16 ноября — здесь.

Принято решение, что с понедельника (16 ноября) все дети с 1 по 11 классы возвращаются в школы. За эту неделю это не первая школа, которую я посетил. Для нас важно, чтобы образовательные организации были полностью готовы к учебному процессу. Прежде всего, с точки зрения эпидемиологического процесса. Мы разделили потоки школьников, чтобы максимально дети не пересекались. Учебный процесс будет преимущественно проходить без перемещения по аудиториям – педагоги будут сами приходить к детям. Все школы оборудованы средствами дезинфекции и другими расходными материалами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева.

При входе в школы дети в обязательном порядке будут проходить термометрию. Питание в школах будет организовано с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора.

По решению Губернатора Михаила Владимировича Развожаева  на оснащение школ рецеркуляторами выделены дополнительные средства. В ближайшую неделю все школы будут полностью оборудованы рециркуляторами, — заявил вице-губернатор.

На этой неделе также завершится процесс тестирования педагогов на COVID-19. В планах проводить тестирование учителей на регулярной основе.

В Севастополе готовят школы к возобновлению учебного процесса

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