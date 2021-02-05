В Севастополе готовятся к расчистке рек

Специалисты Севприроднадзора и ГАУ «Севастопольский лесхоз» обследовали реки региона перед проведением ежегодных работ по расчистке для безаварийного прохождения паводка.

В этом году такие работы запланированы на реках Бельбек и Черная. Перед прохождением паводка реки будут расчищены от заторов, затем в межень (в период малой водности) очищены от донных отложений. Проведение работ в два этапа обусловлено тем, что заторы необходимо убрать перед прохождением паводка для предотвращения аварийных ситуаций. Когда уровень воды снизится, русло реки очищается от наносов и донных отложений. Такой порядок установлен законодательством и позволяет использовать для забора воды чистую воду, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.