В Севастополе идёт благоустройство дворов

В районе дома № 8 по улице Адмирала Юмашева завершены все ремонтные работы. Подрядная организация уложила более 400 квадратных метров асфальта на проезжей части, обновила пешеходные дорожки и установила новые бордюры. Отремонтированная инфраструктура обеспечит жителям не только комфорт, но и безопасность при передвижении по двору.

Параллельно с завершением работ на улице Адмирала Юмашева активно продолжается благоустройство придомовой территории по адресу: улица Бориса Михайлова, 14. На объекте уже стартовал следующий этап ремонта. Специалисты подготовили площадь под обустройство новой современной спортивной площадки, устанавливают бортовые камни по всему периметру запланированных зон и приступили к укладке тротуарной плитки в местах, предназначенных для сушки белья. В ближайшее время двор преобразится окончательно: здесь появятся полноценная спортивная площадка с футбольными воротами и баскетбольным кольцом, удобные зоны для сушки белья и уютные территории для тихого отдыха, оборудованные скамейками и урнами, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.