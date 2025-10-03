В Севастополе идёт благоустройство дворов

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:21 03.10.2025

В районе дома № 8 по улице Адмирала Юмашева завершены все ремонтные работы. Подрядная организация уложила более 400 квадратных метров асфальта на проезжей части, обновила пешеходные дорожки и установила новые бордюры. Отремонтированная инфраструктура обеспечит жителям не только комфорт, но и безопасность при передвижении по двору.

Параллельно с завершением работ на улице Адмирала Юмашева активно продолжается благоустройство придомовой территории по адресу: улица Бориса Михайлова, 14. На объекте уже стартовал следующий этап ремонта. Специалисты подготовили площадь под обустройство новой современной спортивной площадки, устанавливают бортовые камни по всему периметру запланированных зон и приступили к укладке тротуарной плитки в местах, предназначенных для сушки белья. В ближайшее время двор преобразится окончательно: здесь появятся полноценная спортивная площадка с футбольными воротами и баскетбольным кольцом, удобные зоны для сушки белья и уютные территории для тихого отдыха, оборудованные скамейками и урнами, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Просмотры: 11

