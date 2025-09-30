В Севастополе идёт обучающая программа для ветеранов СВО и членов их семей

В Центре «Мой Бизнес» во второй раз проводится программа «СВОй Старт», направленная на поддержку ветеранов СВО и членов их семей, желающих открыть и развивать собственное дело.
Цель проекта — содействие профессиональной переподготовке и социальной адаптации участников СВО, а также создание условий для их личностного роста и успешного вхождения в предпринимательскую деятельность.
Программа «СВОй Старт» помогает ветеранам и их семьям получить необходимые знания и поддержку для открытия собственного бизнеса. Участники изучают основы предпринимательства и получают навыки, которые станут фундаментом для достижения успеха, — отметила тренер программы Екатерина Винничук.
В течение двух дней участники проходят интенсивный курс, включающий:
— проработку бизнес-идеи;
— тренинг по управлению финансами;
— изучение юридических аспектов ведения бизнеса;
— разработку бизнес-плана.
После обучения предусмотрена программа наставничества. В течение двух месяцев по пятницам с 15:00 до 17:00 начинающие предприниматели смогут встречаться с опытными наставниками, чтобы закрепить знания и получить практические рекомендации для развития своего дела.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!