В Севастополе идёт обучающая программа для ветеранов СВО и членов их семей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:58 30.09.2025

В Центре «Мой Бизнес» во второй раз проводится программа «СВОй Старт», направленная на поддержку ветеранов СВО и членов их семей, желающих открыть и развивать собственное дело.

Цель проекта — содействие профессиональной переподготовке и социальной адаптации участников СВО, а также создание условий для их личностного роста и успешного вхождения в предпринимательскую деятельность.

Программа «СВОй Старт» помогает ветеранам и их семьям получить необходимые знания и поддержку для открытия собственного бизнеса. Участники изучают основы предпринимательства и получают навыки, которые станут фундаментом для достижения успеха, — отметила тренер программы Екатерина Винничук.

В течение двух дней участники проходят интенсивный курс, включающий:

 — проработку бизнес-идеи;
— тренинг по управлению финансами;
— изучение юридических аспектов ведения бизнеса;
— разработку бизнес-плана.

После обучения предусмотрена программа наставничества. В течение двух месяцев по пятницам с 15:00 до 17:00 начинающие предприниматели смогут встречаться с опытными наставниками, чтобы закрепить знания и получить практические рекомендации для развития своего дела.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

