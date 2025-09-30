В Севастополе идёт обучающая программа для ветеранов СВО и членов их семей

В Центре «Мой Бизнес» во второй раз проводится программа «СВОй Старт», направленная на поддержку ветеранов СВО и членов их семей, желающих открыть и развивать собственное дело.

Цель проекта — содействие профессиональной переподготовке и социальной адаптации участников СВО, а также создание условий для их личностного роста и успешного вхождения в предпринимательскую деятельность.

Программа «СВОй Старт» помогает ветеранам и их семьям получить необходимые знания и поддержку для открытия собственного бизнеса. Участники изучают основы предпринимательства и получают навыки, которые станут фундаментом для достижения успеха, — отметила тренер программы Екатерина Винничук.

В течение двух дней участники проходят интенсивный курс, включающий: