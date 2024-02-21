Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе идёт ремонт автомобильной дороги на улице Орловской
актуально в республике
В Севастополе идёт ремонт автомобильной дороги на улице Орловской
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе идёт ремонт автомобильной дороги на улице Орловской

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:31 21.02.2024

Улицу Орловскую в Севастополе ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Автомобильная дорога ведёт к образовательному центру имени В. Д. Ревякина, где расположены школа № 16 и детский сад № 87, а также к скверу 3-го Бастиона.

Уже третий год подряд мы начинаем ремонты с первых чисел нового года. Это стало возможно благодаря тому, что мы заключаем контракты на проведение работ в ноябре-декабре. Эта улица – один из примеров. К работам приступили в январе, а закончить их планируется с опережением сроков, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

По состоянию на сегодняшний день подрядная организация выполнила восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна, ремонт бортовых камней. Также на 50% выполнен ремонт тротуаров, начаты работы по устройству выравнивающего слоя покрытия. Следующим этапом дорожники устроят верхний слой асфальтобетонного покрытия и укрепят обочины.

Узнайте больше:  Стартовал конкурс на разработку эскиза медали «80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков»

Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе в 2024 году планируется привести в нормативное состояние 125 дорог общей протяжённостью 55,9 км и 3 моста общей протяжённостью 313 метров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.