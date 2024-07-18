В Севастополе идёт ремонт улицы Каспийской на Красной Горке

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт дороги по улице Каспийской на Красной Горке в Нахимовском районе Севастополя. Протяжённость участка ремонта – около километра. В рамках ремонта специалисты автомобильной дороги выполнили восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна, ремонт бортовых камней, устроили выравнивающий слой покрытия, в ближайшее время устроят верхний слой покрытия и выполнят укрепление обочин.

Учитывая большое количество жилых домов, расположенных вдоль улицы Каспийской, ремонт дороги был необходимым шагом для обеспечения удобства и безопасности проживающих. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Красной горке в 2024 году уже комплексно отремонтировали пять автодорог, сейчас ремонт проводится также на автомобильной дороге по улице Кавказской, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» оказывает положительное воздействие на инфраструктуру города, обеспечивая улучшение состояния дорог и повышение уровня безопасности на них.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта https://bkdrf.ru/map/sevastopol. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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