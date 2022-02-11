В Севастополе инспекторы ГИБДД выявили пьяного водителя. Оказался злостным нарушителем

Злостного нарушителя ПДД сотрудники Госавтоинспекции выявили в ходе очередного рейда в Севастополе.

При проверке документов оказалось, что 34-летний водитель имеет явные признаки опьянения. На законное требование автоинспекторов о прохождении медицинского освидетельствования мужчина ответил отказом, в связи с чем в отношении него был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкция влечёт административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, — сообщили в ГИБДД, уточнив, что нарушителя остановили в Балаклаве.

Полицейские установили, что именно этого водителя несколько месяцев назад по решению суда лишили права управления сроком на полтора года.

Теперь нарушителю-рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы. Транспортное средство правонарушителя изъято и помещено на специализированную стоянку.

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