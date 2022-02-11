Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе инспекторы ГИБДД выявили пьяного водителя. Оказался злостным нарушителем

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе инспекторы ГИБДД выявили пьяного водителя. Оказался злостным нарушителем

В Севастополе инспекторы ГИБДД выявили пьяного водителя. Оказался злостным нарушителем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:16 11.02.2022

Злостного нарушителя ПДД сотрудники Госавтоинспекции выявили в ходе очередного рейда в Севастополе.

При проверке документов оказалось, что 34-летний водитель имеет явные признаки опьянения. На законное требование автоинспекторов о прохождении медицинского освидетельствования мужчина ответил отказом, в связи с чем в отношении него был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкция влечёт административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, — сообщили в ГИБДД, уточнив, что нарушителя остановили в Балаклаве.

Полицейские установили, что именно этого водителя несколько месяцев назад по решению суда лишили права управления сроком на полтора года.

Узнайте больше:  "Помощь" фейкового интернет-магазина обошлась севастопольцу в 50 тысяч рублей

Теперь нарушителю-рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы. Транспортное средство правонарушителя изъято и помещено на специализированную стоянку.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.