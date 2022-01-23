В Севастополе из-за ДТП ограничено движение в сторону улицы Генерала Жидилова

В воскресенье, 23 января, около 16:30 в районе дома №39 по улице Абрикосовой произошло ДТП. Об этом сообщает «Вести-Севастополь» .

Водитель автомобиля «Mitsubishi», двигаясь со стороны улицы Генерала Жидилова, не справился с управлением и допустил занос. Машина ударилась о бетонное ограждение, опрокинулась на бок, затем снова встала на колёса и выехала на встречную полосу. В ДТП никто не пострадал, водитель был трезв, — рассказали «Вестям» в УМВД по г. Севастополю.