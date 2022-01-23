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В Севастополе из-за ДТП ограничено движение в сторону улицы Генерала Жидилова
Фото: Вести-Севастополь

В Севастополе из-за ДТП ограничено движение в сторону улицы Генерала Жидилова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:10 23.01.2022

В воскресенье, 23 января, около 16:30 в районе дома №39 по улице Абрикосовой произошло ДТП. Об этом сообщает «Вести-Севастополь».

Водитель автомобиля «Mitsubishi», двигаясь со стороны улицы Генерала Жидилова, не справился с управлением и допустил занос. Машина ударилась о бетонное ограждение, опрокинулась на бок, затем снова встала на колёса и выехала на встречную полосу. В ДТП никто не пострадал, водитель был трезв, — рассказали «Вестям» в УМВД по г. Севастополю.

Движение по улице Абрикосовой в сторону Генерала Жидилова ограничено, организован объезд.

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