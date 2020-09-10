В Севастополе коронавирус подхватил молодой человек

По состоянию на утро 10 сентября в Севастополе подтверждён ещё один случай заболевания COVID-19 у 23-летнего жителя города.

После выздоровления выписаны ещё три человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 591 человек. В настоящий момент в стационарах находится 94 человека. Выздоровели 448 человек, 20 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 183 человека, в городской больнице № 9 – 147. Под наблюдением по месту жительства – 421 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерваторов в Севастополе по-прежнему работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.