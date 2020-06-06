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В Севастополе коронавирус выявили у семимесячного ребенка
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе коронавирус выявили у семимесячного ребенка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:09 06.06.2020

По состоянию на утро 6 июня в Севастополе зарегистрирован один  новый случай заболевания COVID-19. Тест показал положительный результат у семимесячного ребёнка, родители которого вернулись из Москвы и находились дома на самоизоляции.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 174 человека. Выздоровели 145 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 86человек, в городской больнице № 9 – 81 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1 139 человек.

За 5 июня тестирование на пунктах пропуска прошло 215 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе коронавирус выявили у семимесячного ребенка

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