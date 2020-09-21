В Севастополе коронавирусом болеют люди от 2 до 76 лет

По состоянию на утро 21 сентября в Севастополе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие — люди в возрасте от 2 до 76 лет. Ещё 20 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 818 человек. В настоящий момент в стационарах находится 195 человек. Выздоровели 544 человека, 22 человека умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 230 человек, в городской больнице № 9 – 197.

Под наблюдением по месту жительства – 431 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.