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В Севастополе коронавирусом заразилась 90-летняя женщина
Фото: Вести

В Севастополе коронавирусом заразилась 90-летняя женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:51 11.06.2020

По состоянию на утро 11 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Заразилась 90-летняя женщина, которая контактировала с родственниками из Санкт-Петербурга.

Всего с начала года в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 178 человек. Выздоровели 151 человек, 3 человека умерло. На лечении остаются 24 пациента.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 102 человека, в городской больнице № 9 –92. Под наблюдением по месту жительства – 939 человек.

За 10 июня тестирование на пунктах пропуска прошло 240 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

По информации правительства Севастополя.

В Севастополе коронавирусом заразилась 90-летняя женщина

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