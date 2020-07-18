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Фото: mos.ru

В Севастополе коронавирусом заразилась семья. Смертельный исход также есть

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:49 18.07.2020

По состоянию на утро 18 июля в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Трое пациентов — жена, тесть и тёща заболевшего ранее мужчины. Также диагноз подтвердился у мужчины, приехавшего в Севастополь из другого региона, и у двоих местных жительниц. После выздоровления выписано ещё 11 человек. Зарегистрирована смерть шестого человека с новой коронавирусной инфекцией. Это 92-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями. Инфекция вызвала осложнение в виде пневмонии, которая привела к летальному исходу, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 291 человек. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровели 235 человек, 6 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 117 человек, в городской больнице № 9 – 129.  Под наблюдением по месту жительства – 923 человека.  В режиме обсерваторов работают пансионаты  «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции и по возможности избегайте мест массового скопления людей.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе коронавирусом заразилась семья. Смертельный исход также есть

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