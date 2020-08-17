В Севастополе коронавирусом заразились восемь человек

Восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердились в Севастополе за минувшие сутки.

В стационарах проходят лечение 70 человек с подтверждённым диагнозом, в том числе 2 ребёнка. В инфекционной больнице находятся 192 человека, в том числе 48 детей и 38 лиц старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии – 3 человека. В городской больнице №9 – 143 человека, из которых 24 человека старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии – 5 человек. Под наблюдением по коронавирусу в Севастополе находятся 467 человек, из них в обсерваторах – 34 в пансионате «Изумруд» и 31 человек в пансионате «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.