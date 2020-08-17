Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе коронавирусом заразились восемь человек

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе коронавирусной инфекцией заболел пятилетний ребенок

В Севастополе коронавирусом заразились восемь человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:11 17.08.2020

Восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердились в Севастополе за минувшие сутки.

В стационарах проходят лечение 70 человек с подтверждённым диагнозом, в том числе 2 ребёнка. В инфекционной больнице находятся 192 человека, в том числе 48 детей и 38 лиц старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии – 3 человека. В городской больнице №9 – 143 человека, из которых 24 человека старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии – 5 человек. Под наблюдением по коронавирусу в Севастополе находятся 467 человек, из них в обсерваторах – 34 в пансионате «Изумруд» и 31 человек в пансионате «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе коронавирусом заразились восемь человек

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.