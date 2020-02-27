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Минпром Крыма "раздаёт" субсидии
иллюстрация: открытые источники

В Севастополе малоимущим семьям помогут в оплате жилого помещения и услуг ЖКХ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:04 27.02.2020

Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания Правительства Севастополя. Как сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, на субсидию могут рассчитывать семьи, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальные услуги превышают величину, соответствующую максимально допустимым долям расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в совокупности доходов семьи.

У нас региональным стандартом утвержден размер затрат в 17%, то есть если семья затрачивает более 17% на коммунальные услуги, они подлежат субсидированию. На сегодняшний день в Севастополе в эту категорию граждан попадают 352 человека, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

 

В Севастополе малоимущим семьям помогут в оплате жилого помещения и услуг ЖКХ

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